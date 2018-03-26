Торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерове. Досье
25 марта в центре произошел пожар, в результате которого, по предварительным данным, погибли 56 человек.
25 марта в центре произошел пожар, в результате которого, по предварительным данным, погибли 56 человек.
Площадь четырехэтажного здания — 18,9 тыс. кв. м. В ТРЦ располагалось около 14 магазинов, отделение Сбербанка, кафе, детский центр,
Владельцы, операторы
Здание принадлежит ОАО «ККК», которое является дочерней компанией ООО «КДВ Групп» (Томск), 100% акций которого, в свою очередь, владеет АО «Кондитерус ком» (Томск). Основная деятельность «КДВ Групп» — производство кондитерских изделий и закусок (бренды — «Яшкино», «Кириешки», «Озерский сувенир», «3 корочки», ETRE). Структура собственности «Кондитерус ком» не раскрывается. Его основателем и владельцем в СМИ называют предпринимателя Дениса Штенгелова. При этом пост генерального директора «Кондитерус ком» занимает Евгений Окориков, ОАО «ККК» руководит Юлия Богданова.
Также по адресу проспект Ленина, д. 35 зарегистрировано ООО «Зимняя Вишня Кемерово», оператор ТРЦ, 100% акций которого владеет Надежда Судденок. Она выкупила их в 2016 году у Валентины Фазульяновой. Согласно данным ЕГРЮЛ, фирма занимается розничной торговлей напитками, ресторанной деятельностью. Выручка в 2016 году — 68,1 млн руб. (столько же, сколько и в 2015 году). Чистый убыток также не изменился по сравнению с 2015 годом — 24,1 млн руб.
Кроме того, Надежде Судденок принадлежит ООО «Бизнес-спорт» — оператор кинотеатра и
Проверки МЧС
По данным «Спарк-Интерфакс», за последние несколько лет ОАО «ККК» планово проверялось МЧС один раз (в 2012 году), ООО «Зимняя Вишня Кемерово» — два раза (также планово, в 2016 году). Во всех случаях нарушений выявлено не было. О проверках ООО «Бизнес-спорт» данные отсутствуют.
Сайт ТРЦ «Зимняя вишня» — www.zimvishna.ru.
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