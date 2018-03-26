Сочинец нанес экологический ущерб национальному парку на 6,5 миллиона рублей
Пограничники задержали мужчину с двумя разделанными косулями и краснокнижными растениями.
Пограничники задержали мужчину с двумя разделанными косулями и краснокнижными растениями.
Нарушителя природоохранного законодательства выявили на посту пограничного контроля между приграничными поселками Ахштырь и Ермоловка. При осмотре его транспортного средства, выезжающего из пограничной зоны, пограничники обнаружили более 2 000 веточек краснокнижной иголицы колхидской, а также две разделанные туши косули европейской, сезон охоты на которую закрыт.
Сотрудники краевого погрануправления вызвали инспекторов ФГБУ «Сочинский национальный парк» и полицейских. Растения, туши животных, а также охотничье оружие с боеприпасами к нему были изъяты.
В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту уничтожения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, а также нарушения правил охоты.
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