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12:56 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Сочинец нанес экологический ущерб национальному парку на 6,5 миллиона рублей

Пограничники задержали мужчину с двумя разделанными косулями и краснокнижными растениями.

Нарушителя природоохранного законодательства выявили на посту пограничного контроля между приграничными поселками Ахштырь и Ермоловка. При осмотре его транспортного средства, выезжающего из пограничной зоны, пограничники обнаружили более 2 000 веточек краснокнижной иголицы колхидской, а также две разделанные туши косули европейской, сезон охоты на которую закрыт.

Сотрудники краевого погрануправления вызвали инспекторов ФГБУ «Сочинский национальный парк» и полицейских. Растения, туши животных, а также охотничье оружие с боеприпасами к нему были изъяты. Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту уничтожения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, а также нарушения правил охоты.

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