Сочинец нанес экологический ущерб национальному парку на 6,5 миллиона рублей

Нарушителя природоохранного законодательства выявили на посту пограничного контроля между приграничными поселками Ахштырь и Ермоловка. При осмотре его транспортного средства, выезжающего из пограничной зоны, пограничники обнаружили более 2 000 веточек краснокнижной иголицы колхидской, а также две разделанные туши косули европейской, сезон охоты на которую закрыт.

Сотрудники краевого погрануправления вызвали инспекторов ФГБУ «Сочинский национальный парк» и полицейских. Растения, туши животных, а также охотничье оружие с боеприпасами к нему были изъяты. Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.