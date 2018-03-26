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11:49 (мск), источник: Кубань 24

Пассажирский автобус Новороссийск — Дербент перевернулся на Ставрополье

Авария произошла 25 марта около 23:00 на 321-м километре федеральной автодороги «Кавказ».

Автобус опрокинулся в кювет в Минераловодском районе Ставропольского края. В результате ДТП пострадали шесть человек, их госпитализировали в больницу Пятигорска. Всего в автобусе находились 37 пассажиров и два водителя. По предварительной версии, водитель мог уснуть за рулем.

«Тяжких последствий в ДТП удалось избежать благодаря тому, что пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставрополья.

Автобус следовал по маршруту Новороссийск — Дербент.

Пассажиров, не пострадавших в результате ДТП, направили на автовокзал в Минеральные Воды. Их заберет другой автобус для продолжения маршрута. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ТАСС.

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