Пассажирский автобус Новороссийск — Дербент перевернулся на Ставрополье

Автобус опрокинулся в кювет в Минераловодском районе Ставропольского края. В результате ДТП пострадали шесть человек, их госпитализировали в больницу Пятигорска. Всего в автобусе находились 37 пассажиров и два водителя. По предварительной версии, водитель мог уснуть за рулем.