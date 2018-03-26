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11:19 (мск), источник: Actualitati.md

Неизвестный сообщил о бомбе в здании суда Кишинев

Из здания суда столичного сектора Центр эвакуированы все сотрудники, передает Tv8.md.

Источник: Actualitati.md

Злоумышленник позвонил сегодня в 9:50 утра и сообщил о заложенной бомбе. На данный момент район окружен полицией, на месте работают саперы со служебными собаками.

Мы следим за развитием событий.

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