Неизвестный сообщил о бомбе в здании суда Кишинев
Из здания суда столичного сектора Центр эвакуированы все сотрудники, передает Tv8.md.
Из здания суда столичного сектора Центр эвакуированы все сотрудники, передает Tv8.md.
Злоумышленник позвонил сегодня в 9:50 утра и сообщил о заложенной бомбе. На данный момент район окружен полицией, на месте работают саперы со служебными собаками.
Мы следим за развитием событий.
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