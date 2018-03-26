Пьяные рыбаки из Чанов придумали замерзшего ребенка

Вызов оказался ложным. Подробности этой истории стали известны лишь по окончании спасательной операции, рассказали на сайте «Восемь плюс один».

Около 10 часов вечера 22 марта на телефон 112 поступил тревожный звонок. В коротком десятисекундном разговоре звонивший сообщил, что находится с ребенком на озере Чаны, они замерзают, нужна помощь. После этого связь оборвалась.

Для проведения поисково-спасательной операции была направлена группа спасателей Чановского поисково-спасательного отряда АСС НСО. На автомобиле УАЗ и снегоходе они выдвинулись в район Таганского сельского совета, где, по их предположению, может находиться звонивший. Также спасателям пришлось прибегнуть к помощи трактора, который шел впереди и пробивал в снежном заносе «клин».

В спасении были задействованы 10 человек на трех снегоходах, тракторе и автомобиле УАЗ.

Специалисты госинспекции по маломерным судам и спасатели опросили всех местных рыбаков, но никто ничего не видел и не слышал о мужчине с ребенком. К поискам активно подключились представители администрации и полицейские.

Несколько часов телефон, с которого пришел звонок о помощи, был недоступен или находился вне зоны действия сети. Все это время поиски не прекращались, они продолжались 8 часов подряд. Позднее удалось отследить местоположение телефона. И мужчина, попросивший помощи, признался, что его и шестеро друзей на двух автомобилях спасатели эвакуировали с озера Чаны еще минувшей ночью. Как выяснилось, мужчина был пьян, когда машины застряли в снегу, позвонил по номеру 112 и сказал, что с ним находится ребенок, чтобы ускорить поиски.