Свердловский губернатор поручил проверить безопасность мест с массовым пребыванием людей после трагедии в Кемерово

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«Обеспечение исчерпывающих мер безопасности особенно актуально сегодня, когда начались школьные каникулы и уральцы будут чаще посещать со своими детьми государственные и частные учреждения, в том числе торгово-развлекательные центры», — говорится в сообщении.

Е. Куйвашев призвал руководителей досуговых учреждений в кратчайшие сроки проверить работоспособность систем безопасности, готовность персонала работать в условиях чрезвычайной ситуации.

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Глава региона направил соболезнования руководству и жителям Кемеровской области в связи с трагедией, унесшей жизни десятков человек, отмечается в пресс-релизе.