Свердловский губернатор поручил проверить безопасность мест с массовым пребыванием людей после трагедии в Кемерово
Екатеринбург. 26 марта.
Екатеринбург. 26 марта.
«Обеспечение исчерпывающих мер безопасности особенно актуально сегодня, когда начались школьные каникулы и уральцы будут чаще посещать со своими детьми государственные и частные учреждения, в том числе
Е. Куйвашев призвал руководителей досуговых учреждений в кратчайшие сроки проверить работоспособность систем безопасности, готовность персонала работать в условиях чрезвычайной ситуации.
Глава региона направил соболезнования руководству и жителям Кемеровской области в связи с трагедией, унесшей жизни десятков человек, отмечается в
25 марта в Кемерово, в
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