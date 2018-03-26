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11:30 (мск), источник: Интерфакс

Свердловский губернатор поручил проверить безопасность мест с массовым пребыванием людей после трагедии в Кемерово

Екатеринбург. 26 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил министерству общественной безопасности региона наладить межведомственное взаимодействие для профилактики ЧС в местах массового пребывания людей, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

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«Обеспечение исчерпывающих мер безопасности особенно актуально сегодня, когда начались школьные каникулы и уральцы будут чаще посещать со своими детьми государственные и частные учреждения, в том числе торгово-развлекательные центры», — говорится в сообщении.

Е. Куйвашев призвал руководителей досуговых учреждений в кратчайшие сроки проверить работоспособность систем безопасности, готовность персонала работать в условиях чрезвычайной ситуации.

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Глава региона направил соболезнования руководству и жителям Кемеровской области в связи с трагедией, унесшей жизни десятков человек, отмечается в пресс-релизе.

25 марта в Кемерово, в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел пожар, унесший жизни более 50 человек, среди которых были дети. Как отмечается, во время возгорания средства пожарной безопасности и сигнализация не сработали.

О правилах эвакуации из торговых центров во время ЧС
Во время загрузки произошла ошибка.
11:29 (мск)© Ньюстюб - Екатеринбург
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