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11:45 (мск), источник: РИА Новости

Ростовский губернатор поручил проверить ТЦ и кинотеатры после ЧП в Кемерово

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар — РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил проверить пожарную безопасность всех торговых центров и кинотеатров региона после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», говорится в сообщении областного правительства.

Источник: РИА Новости

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Заводском районе Кемерово произошел в воскресенье. На данный момент подтверждена гибель 56 человек, среди них много детей.

«По поручению губернатора Василия Голубева в Ростовской области будет организована повсеместная проверка пожарной безопасности в торговых центрах, кинотеатрах, других местах массового скопления людей. В Ростовской области работает 54 крупных торгово-развлекательных центра и 36 кинотеатров», — информируют областные власти.

Добавляют, что совещание, на котором губернатор дал соответствующие поручения, началось с минуты молчания.

В телеграмме, адресованной губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, Голубев от лица всех жителей Ростовской области выразил соболезнования семьям погибших в результате пожара.

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