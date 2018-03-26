Ростовский губернатор поручил проверить ТЦ и кинотеатры после ЧП в Кемерово

Источник: РИА Новости

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Заводском районе Кемерово произошел в воскресенье. На данный момент подтверждена гибель 56 человек, среди них много детей.

«По поручению губернатора Василия Голубева в Ростовской области будет организована повсеместная проверка пожарной безопасности в торговых центрах, кинотеатрах, других местах массового скопления людей. В Ростовской области работает 54 крупных торгово-развлекательных центра и 36 кинотеатров», — информируют областные власти.

Добавляют, что совещание, на котором губернатор дал соответствующие поручения, началось с минуты молчания.