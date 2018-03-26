Безработный из Тосно обокрал иностранца в Петербурге
Полицейские задержали жителя Тосно, который украл кошелек у приезжего в центре Петербурга. Об это сообщает
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Полицейские задержали жителя Тосно, который украл кошелек у приезжего в центре Петербурга. Об это сообщает
Известно, что 25 марта на Невском проспекте 31-летний безработный из Тосно обокрал 22-летнего иностранца. В кошельке у потерпевшего было всего 2 тыс. рублей. Подозреваемого задержала опергруппа уголовного розыска на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенные деньги и кошелек изъяли.
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