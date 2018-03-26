Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Федор Добронравов перенес инсульт
«В Британии поняли ошибку Мэй по РФ и хотят все исправить» — СМИ
Кети Топурия с дочкой рассмешили пользователей Сети
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
«Рестораны можно закрыть»: что мешает российскому гостеприимствуПочему билет на австрийские горнолыжные курорты стоит дешевле, чем до Шерегеша, где могут одновременно разместиться 4500 гостей в Суздале и как правильно считать туристов
У Англии отнимают бизнес: Истерика Мэй имеет финансовые основания
СМИ: Киевляне массово покидают город
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Трактор разогнали до 140 км/ч: как это было
Свидетели трагедии в Кемерово поведали о бездействии персонала ТЦ
Кремль может раскрыть британских шпионов – СМИ
Кто пришел на смену главным моделям 90-х
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
45Состоялись выборы президента России
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
11:30 (мск), источник: ivbg.ru

Безработный из Тосно обокрал иностранца в Петербурге

Полицейские задержали жителя Тосно, который украл кошелек у приезжего в центре Петербурга. Об это сообщает пресс-служба управления МВД по Ленобласти и Санкт-Петербургу.

Источник: Reuters

Известно, что 25 марта на Невском проспекте 31-летний безработный из Тосно обокрал 22-летнего иностранца. В кошельке у потерпевшего было всего 2 тыс. рублей. Подозреваемого задержала опергруппа уголовного розыска на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенные деньги и кошелек изъяли.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Не замерзнуть! Почему объединяются поставщики тепла Выборга
Пожар в Кемерово: что известно на данный момент
Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово превысило 60 человек
Польша нашла замену российскому газу
Российские Ту-142 выследили подлодки НАТО в Арктике
Саудовская ПРО перехватила баллистическую ракету
«Рестораны можно закрыть»: что мешает гостеприимству в России
В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово вновь началось задымление
Спорт
«Все могут короли»: Фуркад посягнул на наследие Бьорндалена Французский биатлонист Мартен Фуркад побил "бессмертный" рекорд норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена, в седьмой раз подряд завоевав Большой хрустальный глобус
Авто
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля Впрочем, речи о полной отмене наказания за завладение чужим транспортом не идет, наоборот, в некоторых ситуациях оно может стать суровее
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Назван самый кассовый супергеройский фильм. И это не «Мстители» В американском прокате картина побила рекорд «Мстителей», вышедших в 2012 году
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
В Венесуэле разрешили покупать недвижимость за новую криптовалюту
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь