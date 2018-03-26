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11:30 (мск), источник: Sputnik

В Навоийской области сильный ветер сорвал крышу с «Агробанка»

В настоящее время создан оперативный штаб и организованы аварийно-восстановительные работы.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Томдинском районе Навоийской области сильный ветер сорвал крышу со здания «Агробанка», а также с частного двухэтажного жилого дома.

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Как сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана, порывы ветра достигали 18 м/с.

Последствия сильного урагана в Навоийской области.

Для ликвидации последствий стихии в районном хокимияте Томдинского района создан оперативный штаб. Мобилизованы необходимые силы и средства.

Сейчас организованы аварийно-восстановительные мероприятия по ремонту крыш зданий.

Информация о пострадавших лицах пока не поступала.

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