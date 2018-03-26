В Навоийской области сильный ветер сорвал крышу с «Агробанка»
В настоящее время создан оперативный штаб и организованы
В настоящее время создан оперативный штаб и организованы
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Томдинском районе Навоийской области сильный ветер сорвал крышу со здания «Агробанка», а также с частного двухэтажного жилого дома.
Как сообщает
Последствия сильного урагана в Навоийской области.
Для ликвидации последствий стихии в районном хокимияте Томдинского района создан оперативный штаб. Мобилизованы необходимые силы и средства.
Сейчас организованы
Информация о пострадавших лицах пока не поступала.
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