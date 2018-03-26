Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента»
«В Британии поняли ошибку Мэй по РФ и хотят все исправить» — СМИ
Внешность старшего сына Эвелины Блёданс поразила ее поклонников
4 региона, где Путин получил меньше всего голосов на выборах
Кто пришел на смену главным моделям 90-х
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Божена Рынска высказалась о виновных в трагедии в Кемерово
В ООН сорвали выступление России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Давка, паника и запертые двери: свидетели пожара в Кемерово - СМИ
Кремль может раскрыть британских шпионов – СМИ
Кто пришел на смену главным моделям 90-х
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Как собственный дом убивает вас
Фруктовые соки назвали опасными
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
В Москве построят новые бомбоубежища
Фоторепортажи
45Состоялись выборы президента России
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
11:43 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области внепланово проверят ТРЦ

Внеплановые проверки торгово-развлекательных центров проведут в ближайшее время в Иркутской области.

Внеплановые проверки торгово-развлекательных центров проведут в ближайшее время в Иркутской области. Об этом 26 марта 2018 года сообщает пресс-служба правительства региона.

«То, что произошло в Кемерово, ни в коем случае не должно повториться. Там еще предстоит разбираться в причинах происшествия, но наша общая задача — не допустить подобного. Поэтому с особым вниманием необходимо отнестись к вопросам пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах», — подчеркнул губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с прокурором области Игорем Мельниковым и начальником ГУ МЧС по региону Валентином Нелюбовым.

Как отметил Валентин Нелюбов, сейчас в регионе уточняют перечень торгово-развлекательных центров и торговых предприятий с большим количеством посетителей, сверяются данные о прохождении ими проверок. При проверках особое внимание будут обращать внимание на системы обнаружения возгораний и оповещения посетителей, на исправность систем пожаротушения, наличие и исправность первичных средств пожаротушения. Кроме того, проверят, есть ли на таких предприятиях обязательные планы эвакуации, имеются и доступны ли пути к эвакуации в случае пожара, обучен ли персонал поведению в нештатных ситуациях. Планируется также проведение практической отработки навыков эвакуации на крупных предприятиях торгово-развлекательного направления.

Сергей Левченко направил соболезнования губернатору Кемеровской области Аману Тулееву в связи с гибелью людей в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Пожар в Кемерово: что известно на данный момент
Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово превысило 60 человек
Польша нашла замену российскому газу
Российские Ту-142 выследили подлодки НАТО в Арктике
Саудовская ПРО перехватила баллистическую ракету
«Рестораны можно закрыть»: что мешает гостеприимству в России
В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово вновь началось задымление
Спорт
«Все могут короли»: Фуркад посягнул на наследие Бьорндалена Французский биатлонист Мартен Фуркад побил "бессмертный" рекорд норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена, в седьмой раз подряд завоевав Большой хрустальный глобус
Авто
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля Впрочем, речи о полной отмене наказания за завладение чужим транспортом не идет, наоборот, в некоторых ситуациях оно может стать суровее
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Назван самый кассовый супергеройский фильм. И это не «Мстители» В американском прокате картина побила рекорд «Мстителей», вышедших в 2012 году
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
В Венесуэле разрешили покупать недвижимость за новую криптовалюту
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь