В Иркутской области внепланово проверят ТРЦ

«То, что произошло в Кемерово, ни в коем случае не должно повториться. Там еще предстоит разбираться в причинах происшествия, но наша общая задача — не допустить подобного. Поэтому с особым вниманием необходимо отнестись к вопросам пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах», — подчеркнул губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с прокурором области Игорем Мельниковым и начальником ГУ МЧС по региону Валентином Нелюбовым.

Как отметил Валентин Нелюбов, сейчас в регионе уточняют перечень торгово-развлекательных центров и торговых предприятий с большим количеством посетителей, сверяются данные о прохождении ими проверок. При проверках особое внимание будут обращать внимание на системы обнаружения возгораний и оповещения посетителей, на исправность систем пожаротушения, наличие и исправность первичных средств пожаротушения. Кроме того, проверят, есть ли на таких предприятиях обязательные планы эвакуации, имеются и доступны ли пути к эвакуации в случае пожара, обучен ли персонал поведению в нештатных ситуациях. Планируется также проведение практической отработки навыков эвакуации на крупных предприятиях торгово-развлекательного направления.