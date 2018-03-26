Пешеход погиб под колесами грузовика в Дивеевском районе Нижегородской области
Стаж 30-летнего водителя составлял пять лет.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Стаж 30-летнего водителя составлял пять лет.
Нижний Новгород. 26 марта.
Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и
Согласно информации, на 24 километре автодороги Выездное — Дивеево — Сатис водитель автомобиля ГАЗ 3705 совершил наезд на 34-летнего мужчину, идущего по проезжей части. В результате пешеход погиб на месте.
В ГИБДД уточняют, что стаж 30-летнего водителя составлял пять лет.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.