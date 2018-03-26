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11:48 (мск), источник: НТА-Приволжье

Пешеход погиб под колесами грузовика в Дивеевском районе Нижегородской области

Стаж 30-летнего водителя составлял пять лет.

Источник: РИА "Новости"

Нижний Новгород. 26 марта. НТА-Приволжье — Пешеход погиб под колесами грузовика в Дивеевском районе Нижегородской области.

Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, в 20:40 25 марта в Дивеевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

Согласно информации, на 24 километре автодороги Выездное — Дивеево — Сатис водитель автомобиля ГАЗ 3705 совершил наезд на 34-летнего мужчину, идущего по проезжей части. В результате пешеход погиб на месте.

В ГИБДД уточняют, что стаж 30-летнего водителя составлял пять лет.

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