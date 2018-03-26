Число жертв пожара в кемеровском ТЦ превысило 60 человек

«Мы продолжаем поисково-спасательную операцию, пропавшие без вести есть, мы их зафиксировали. Всего в результате этой чрезвычайной ситуации погибло 64 человека», — сказал Пучков журналистам.
«Мы еще не подняли шесть человек», — добавил он.
Ранее источник «Интерфакса» в оперативном штабе на месте ЧС сообщил, что для идентификации большинства жертв потребуется экспертиза ДНК. «Из-за обширных повреждений опознать их традиционным способом будет сложно», — сказал источник.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения, однако полностью потушить пожар до сих пор не удается.
Ранее СКР официально подтверждал гибель 56 человек и сообщал о 44 пострадавших.
Утром полицейские сообщили нашли живыми пять человек из числа считавшихся пропавшими без вести на пожаре.
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