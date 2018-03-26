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11:56 (мск), источник: Интерфакс

МЧС подтвердило гибель 64 человек в торговом центре в Кемерове

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU. Число погибших в результате пожара в торговом центре Кемерове достигло 64 человек. Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков.

Пожар в ТЦ в Кемерово
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25 марта 2018 года в Кемерово загорелся ТРЦ «Зимняя вишня». В результате пожара погибли 64 человека, в больницах находятся, по разным данным от 10 до 12 пострадавших. МЧС сообщает, что ведутся поиски еще 16 человек. При этом, по данным ГУ МВД России по Кемеровской области, пропавшими без вести по-прежнему остаются 59 человек. Замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что пожар, скорее всего, начался в батутном бассейне на детской площадке. ледственный комитет СК возбудил уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.
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«Мы продолжаем поисково-спасательную операцию, пропавшие без вести есть, мы их зафиксировали. Всего в результате этой чрезвычайной ситуации погибло 64 человека», — сказал Пучков журналистам.

«Мы еще не подняли шесть человек», — добавил он.

Ранее источник «Интерфакса» в оперативном штабе на месте ЧС сообщил, что для идентификации большинства жертв потребуется экспертиза ДНК. «Из-за обширных повреждений опознать их традиционным способом будет сложно», — сказал источник.

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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения, однако полностью потушить пожар до сих пор не удается.

Ранее СКР официально подтверждал гибель 56 человек и сообщал о 44 пострадавших.

Утром полицейские сообщили, что нашли живыми пять человек из числа считавшихся пропавшими без вести на пожаре.

Пожар в кемеровском ТЦ
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Посетители «Зимней вишни»: людей не пускали на лестницы, детей давили
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11:57 (мск)© Ньюстюб
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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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