МЧС подтвердило гибель 64 человек в торговом центре в Кемерове
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU. Число погибших в результате пожара в торговом центре Кемерове достигло 64 человек. Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков.
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU. Число погибших в результате пожара в торговом центре Кемерове достигло 64 человек. Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков.
«Мы продолжаем
«Мы еще не подняли шесть человек», — добавил он.
Ранее источник «Интерфакса» в оперативном штабе на месте ЧС сообщил, что для идентификации большинства жертв потребуется экспертиза ДНК. «Из-за обширных повреждений опознать их традиционным способом будет сложно», — сказал источник.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения, однако полностью потушить пожар до сих пор не удается.
Ранее СКР официально подтверждал гибель 56 человек и сообщал о 44 пострадавших.
Утром полицейские сообщили, что нашли живыми пять человек из числа считавшихся пропавшими без вести на пожаре.
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