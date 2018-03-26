Переломы ног получили участники аварии под Хабаровском

В субботу во время аварии на дороге, соединяющей село Восточное и поселок имени Горького, пострадали три человека. Столкнулись попутные «Тойоты»: «Спасио» и «Кариб», сообщает портал «Губерния».

Первым ехал владелец «Спасио». Мужчина остановился у обочины и через несколько секунд начал разворот, не оставив владельцу «Кариба» шансов на уклонение.

Наиболее тяжелые травмы получила пассажир «Спасио»: у женщины переломы обеих ног. Водитель этой машины — виновник аварии — уцелел. После ДТП ему пришлось вызывать врачей не только для попутчицы, но и для супружеской пары, которая ехала в «Карибе». 31-летний житель Ровного, управлявший универсалом, сломал правую ногу, а его жена получила травму грудной клетки. Ехать в больницу сразу пара отказалась, чтобы лично поучаствовать в оформлении ДТП.