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11:52 (мск), источник: Губерния онлайн

Переломы ног получили участники аварии под Хабаровском

Виновник ДТП забыл дома документы и внезапно решил развернуться.

В субботу во время аварии на дороге, соединяющей село Восточное и поселок имени Горького, пострадали три человека. Столкнулись попутные «Тойоты»: «Спасио» и «Кариб», сообщает портал «Губерния».

Первым ехал владелец «Спасио». Мужчина остановился у обочины и через несколько секунд начал разворот, не оставив владельцу «Кариба» шансов на уклонение.

Наиболее тяжелые травмы получила пассажир «Спасио»: у женщины переломы обеих ног. Водитель этой машины — виновник аварии — уцелел. После ДТП ему пришлось вызывать врачей не только для попутчицы, но и для супружеской пары, которая ехала в «Карибе». 31-летний житель Ровного, управлявший универсалом, сломал правую ногу, а его жена получила травму грудной клетки. Ехать в больницу сразу пара отказалась, чтобы лично поучаствовать в оформлении ДТП.

Водитель «Спасио» объяснил, что забыл взять с собой в поездку документы и решил вернуться за ними, чтобы избежать проблем при встрече с полицией. Езда без водительского удостоверения грозила мужчине штрафом в 500 рублей.

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