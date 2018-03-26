В Ростовской области задержали мужчину, который вымогал деньги за возврат похищенных им автомобильных номеров

Источник: Комсомольская правда

Как считают полицейские, именно он ночью украл номера с иномарки, которая была припаркована на слабоосвещенном месте — у рощи. На следующий день злоумышленник подкинул под дверь квартиры потерпевшего записку, в которой предложил выкупить таблички за две тысячи рублей. А тот решил наказать вымогателя.

— К нам обратился местный житель с заявлением о том, что с его автомобиля марки Opel были похищены обе таблички с госномером, — пояснили в пресс-службе ведомства. — После чего поступило требование о выкупе.