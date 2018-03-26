В Ростовской области задержали мужчину, который вымогал деньги за возврат похищенных им автомобильных номеров
В Зерноградском районе задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в краже.
В Зерноградском районе задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в краже.
Как считают полицейские, именно он ночью украл номера с иномарки, которая была припаркована на слабоосвещенном месте — у рощи. На следующий день злоумышленник подкинул под дверь квартиры потерпевшего записку, в которой предложил выкупить таблички за две тысячи рублей. А тот решил наказать вымогателя.
— К нам обратился местный житель с заявлением о том, что с его автомобиля марки Opel были похищены обе таблички с госномером, — пояснили в
Стражи порядка провели оперативные мероприятия, в ходе которых вычислили и задержали подозреваемого. В отношении него уже возбуждено уголовное дело. Несмотря на то, что ранее он уже был судим за кражи, на время расследования уголовного дела его оставили на свободе, взяв с него подписку о невыезде.
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