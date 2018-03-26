Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова прокомментировала массовую высылку дипломатов РФ
Песков ответил на массовую высылку дипломатов РФ из Запада
СМИ: Дмитрий Шепелев прячет сына Жанны Фриске за границей
7 необычных идей для декорирования радиатора
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
«Рестораны можно закрыть»: что мешает российскому гостеприимствуПочему билет на австрийские горнолыжные курорты стоит дешевле, чем до Шерегеша, где могут одновременно разместиться 4500 гостей в Суздале и как правильно считать туристов
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
В Сети появились кадры попадания ракеты «воздух-воздух» в F-15
Давка, запертые двери: люди о пожаре в Кемерово
В Сети раскритиковали «неестественную» внешность Стеши Маликовой
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Фруктовые соки назвали опасными
Жителям Гонконга предлагают жить в бетонных трубах
Отель в Санкт-Петербурге продают за 21 млрд рублей
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
17:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростовской области задержали мужчину, который вымогал деньги за возврат похищенных им автомобильных номеров

В Зерноградском районе задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в краже.

Источник: Комсомольская правда

Как считают полицейские, именно он ночью украл номера с иномарки, которая была припаркована на слабоосвещенном месте — у рощи. На следующий день злоумышленник подкинул под дверь квартиры потерпевшего записку, в которой предложил выкупить таблички за две тысячи рублей. А тот решил наказать вымогателя.

— К нам обратился местный житель с заявлением о том, что с его автомобиля марки Opel были похищены обе таблички с госномером, — пояснили в пресс-службе ведомства. — После чего поступило требование о выкупе.

Стражи порядка провели оперативные мероприятия, в ходе которых вычислили и задержали подозреваемого. В отношении него уже возбуждено уголовное дело. Несмотря на то, что ранее он уже был судим за кражи, на время расследования уголовного дела его оставили на свободе, взяв с него подписку о невыезде.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Путин примет решение об ответе на «дипломатический демарш»
В Украине задержали российское судно с крымчанами на борту
Посол США объяснил причину жесткой реакции на «дело Скрипаля»
В Кемерово снесут здание сгоревшего торгового центра
МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов
Шенгенская история. Что ждет европейскую визу в будущем
В Сети появилось видео с задержанного Украиной российского судна
Задержан украинский хакер, совершавший атаки на банки РФ
Вулкан Этна сползает в Средиземное море
Спорт
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал рекордный седьмой Большой хрустальный глобус, а Шипулин четвертый год подряд финишировал в тройке лучших по итогам сезона
Авто
Место, куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа Житель Воронежа Андрей Гребеников сфотографировал свалку, на которой покоятся десятки автомобилей, в том числе, советской эпохи
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
В Венесуэле разрешили покупать недвижимость за новую криптовалюту
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь