Что известно о владельцах сгоревшей «Зимней вишни»?
Один из совладельцев находится в Австралии. Гендиректора задержали и отправили на допрос в Следственный комитет.
Один из совладельцев находится в Австралии. Гендиректора задержали и отправили на допрос в Следственный комитет.
Трагедия в Кемерове: пожар в торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни более 60 человек, сообщил глава МЧС Владимир Пучков. Только спустя почти сутки пожар в ТЦ в центре Кемерово был полностью ликвидирован, но разбор завалов продолжился и 26 марта.
Медведев считает совершенно неправильным, что «всё переводят» на его мать. Он подчеркнул, что женщина приехала к торговому центру, как только узнала о пожаре, несмотря на то, что у нее в воскресенье был выходной. Оттуда ее и забрали на допрос. Сын Судденок также принес соболезнования родственникам погивших.
Вот что о торговом центре «Зимняя вишня» и его владельцах рассказал житель Кемерова Игорь Лавренков:
«“Кемеровский кондитерский комбинат”. Было такое предприятие, в советское время построенное, располагается оно в центральной части города. Это буквально 500 метров от железнодорожного вокзала. И если по прямой от городской областной администрации по воздуху, я думаю, не более пары километров. В 90-е годы этот “Кемеровский кондитерский комбинат” был приватизирован, и далее после нескольких сделок перепродажи был продан в начале 2000-х годов томской группе КДВ. КДВ около десяти лет его эксплуатировала по назначению, как кондитерский комбинат он продолжал работать, но при этом у предприятия была вторая площадка, расположенная фактически на окраине города, поэтому
«КДВ Групп» — один из крупнейших производителей кондитерской продукции и снеков в России. Совладелец «КДВ Групп» Денис Штенгелов вышел на связь с властями, сообщил «Интерфаксу» источник в кемеровской администрации. Предприниматель якобы сказал, что он находится «очень далеко, за рубежом».
С 2010 года Штенгелов живет в Австралии. Ему 45 лет. Он уроженец Томской области, выпускник Томского госуниверситета. Первые свои деньги заработал в середине 90-х, когда вместе с друзьями организовал склад, с которого мелким оптом продавал семечки бабушкам, чтобы те торговали ими на улицах. Позже стал продавать семечки кондитерским фабрикам, а в 1997 году выкупил одну из них в поселке Яшкино Кемеровской области.
После кризиса 2008 года «КДВ групп» приобрела компании «Бриджтаун Фудс», «Сибирский берег» и «Золотой терем», крупнейших в России производителей чипсов, сухариков и сушеных морепродуктов. Сейчас в состав «КДВ групп» входят 11 фабрик и несколько десятков логистических центров. Совокупная выручка холдинга в 2016 году составила около 1 млрд рублей. Ключевые бренды — «Яшкино», «Кириешки», «Бабкины семечки», «Три корочки» и другие. В компании работают более 16 тысяч человек.
Штенгелов также планировал купить фабрику Roshen в Липецкой области, которую основал президент Украины Петр Порошенко. Однако стороны не смогли договориться.
В 2010 году семья Штенгелова перебралась жить в Австралию. Его старший сын занимается большим теннисом и уже не раз принимал участие в знаковых соревнованиях в России, Австралии, а также в США.
Ранее основатель промышленного холдинга «КДВ-Групп» планировал построить спортивный комплекс в Томске. Однако после переезда за океан Штенгелов построил новый спортивный комплекс в городе
Как передает Mash, Следственный комитет допрашивает партнера российского миллиардера Дениса Штенгелова Сергея Братушева. Последний — соучредитель «КДВ-Групп».
С утра в Кемерове большие очереди готовых сдать кровь для пострадавших. Люди несут цветы и свечи к месту пожара. По словам первого
Одна из приоритетных версий причин пожара — дефект электросетей, которые могли не выдержать повышенной нагрузки. Также есть версия о неосторожном обращении с огнем подростков, у которых торговый центр всегда был местом сбора. Ранее администрация Кемеровской области сообщала, что причиной пожара мог стать поджог в батутной комнате. Возбуждено сразу несколько уголовных дел.
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