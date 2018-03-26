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12:38 (мск), источник: BFM.ru

Что известно о владельцах сгоревшей «Зимней вишни»?

Один из совладельцев находится в Австралии. Гендиректора задержали и отправили на допрос в Следственный комитет.

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Источник: РИА "Новости"

Трагедия в Кемерове: пожар в торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни более 60 человек, сообщил глава МЧС Владимир Пучков. Только спустя почти сутки пожар в ТЦ в центре Кемерово был полностью ликвидирован, но разбор завалов продолжился и 26 марта.

Торгово-развлекательный комплекс «Зимняя вишня» открылся в 2013 году на площадке, принадлежащей «Кемеровскому кондитерскому комбинату», которая была перепрофилирована. Гендиректор ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок задержана и находится на допросе в СКР. Ее сын Денис Медведев написал «ВКонтакте», что его мать не являлась собственником помещения, а просто была одним из гендиректоров.

Медведев считает совершенно неправильным, что «всё переводят» на его мать. Он подчеркнул, что женщина приехала к торговому центру, как только узнала о пожаре, несмотря на то, что у нее в воскресенье был выходной. Оттуда ее и забрали на допрос. Сын Судденок также принес соболезнования родственникам погивших.

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Телеграм-каналы пишут о том, что на место трагедии не приехал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной администрации передает, что при пожаре погибла его 11-летняя родственница.

Вот что о торговом центре «Зимняя вишня» и его владельцах рассказал житель Кемерова Игорь Лавренков:

«“Кемеровский кондитерский комбинат”. Было такое предприятие, в советское время построенное, располагается оно в центральной части города. Это буквально 500 метров от железнодорожного вокзала. И если по прямой от городской областной администрации по воздуху, я думаю, не более пары километров. В 90-е годы этот “Кемеровский кондитерский комбинат” был приватизирован, и далее после нескольких сделок перепродажи был продан в начале 2000-х годов томской группе КДВ. КДВ около десяти лет его эксплуатировала по назначению, как кондитерский комбинат он продолжал работать, но при этом у предприятия была вторая площадка, расположенная фактически на окраине города, поэтому где-то лет семь назад, может быть, шесть, КДВ перенесло производство на эту вторую площадку, называется “КДВ-Кемерово”, это реально большое предприятие, а вот ОАО “Кемеровский кондитерский комбинат” оставшиеся объекты недвижимости перестроил в большой торгово-развлекательный центр, он называется “Зимняя вишня”. Что касается реальных собственников, там очень сложная структура. Там есть помещения, которыми владеют сами предприятия, а есть помещения, которые принадлежат “Кемеровскому кондитерскому комбинату”. Кто должен отвечать за наземные коммуникации, противопожарную безопасность? Я могу предположить, что эта большая коммерческая площадка была просто разбита по сферам ответственности, условно говоря, на какие-то большие блоки. Допустим, был четвертый этаж с киноцентром и детским центром, и там свое управление».

Пожар в кемеровском ТЦ
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«КДВ Групп» — один из крупнейших производителей кондитерской продукции и снеков в России. Совладелец «КДВ Групп» Денис Штенгелов вышел на связь с властями, сообщил «Интерфаксу» источник в кемеровской администрации. Предприниматель якобы сказал, что он находится «очень далеко, за рубежом».

С 2010 года Штенгелов живет в Австралии. Ему 45 лет. Он уроженец Томской области, выпускник Томского госуниверситета. Первые свои деньги заработал в середине 90-х, когда вместе с друзьями организовал склад, с которого мелким оптом продавал семечки бабушкам, чтобы те торговали ими на улицах. Позже стал продавать семечки кондитерским фабрикам, а в 1997 году выкупил одну из них в поселке Яшкино Кемеровской области.

После кризиса 2008 года «КДВ групп» приобрела компании «Бриджтаун Фудс», «Сибирский берег» и «Золотой терем», крупнейших в России производителей чипсов, сухариков и сушеных морепродуктов. Сейчас в состав «КДВ групп» входят 11 фабрик и несколько десятков логистических центров. Совокупная выручка холдинга в 2016 году составила около 1 млрд рублей. Ключевые бренды — «Яшкино», «Кириешки», «Бабкины семечки», «Три корочки» и другие. В компании работают более 16 тысяч человек.

Штенгелов также планировал купить фабрику Roshen в Липецкой области, которую основал президент Украины Петр Порошенко. Однако стороны не смогли договориться.

В 2010 году семья Штенгелова перебралась жить в Австралию. Его старший сын занимается большим теннисом и уже не раз принимал участие в знаковых соревнованиях в России, Австралии, а также в США.

Ранее основатель промышленного холдинга «КДВ-Групп» планировал построить спортивный комплекс в Томске. Однако после переезда за океан Штенгелов построил новый спортивный комплекс в городе Голд-Кост штата Квинсленд. Это академия тенниса и гольф-клуб.

Как передает Mash, Следственный комитет допрашивает партнера российского миллиардера Дениса Штенгелова Сергея Братушева. Последний — соучредитель «КДВ-Групп».

С утра в Кемерове большие очереди готовых сдать кровь для пострадавших. Люди несут цветы и свечи к месту пожара. По словам первого вице-губернатора Кемеровской области Владимира Чернова, траур по погибшим объявят в ближайшие дни. В понедельник и во вторник пройдет Всекузбасский межконфессиональный молебен по погибшим и пострадавшим, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Одна из приоритетных версий причин пожара — дефект электросетей, которые могли не выдержать повышенной нагрузки. Также есть версия о неосторожном обращении с огнем подростков, у которых торговый центр всегда был местом сбора. Ранее администрация Кемеровской области сообщала, что причиной пожара мог стать поджог в батутной комнате. Возбуждено сразу несколько уголовных дел.

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