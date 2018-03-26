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12:33 (мск), источник: РИА Новости

Спасатели обследовали все этажи сгоревшего ТЦ в Кемерово

КЕМЕРОВО, 26 мар — РИА Новости. Спасатели обследовали все пять этажей торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар и погибли 64 человека, в данный момент ведется разбор завалов на третьем этаже здания, сообщил журналистам глава МЧС Владимир Пучков.

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25 марта 2018 года в Кемерово загорелся ТРЦ «Зимняя вишня». В результате пожара погибли 64 человека, еще более 50 обратились за медицинской помощью. Замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что пожар, скорее всего, начался в батутном бассейне на детской площадке. СК возбудил уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре.
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«Поисково-спасательная операция продолжается. Мы обследовали все пять этажей ТЦ, продолжаем разбор завала на третьем этаже и организуем комплекс мероприятий по освобождению основных помещений торгового центра от остатков оборудования, мебели. Там, где рухнули перекрытия, осуществляется разбор завалов. Работают спасатели Кемеровской области, горноспасатели, Сибирского отряда и спасатели, которые прибыли из других регионов», — сказал Пучков.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).

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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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