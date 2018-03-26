Спасатели обследовали все этажи сгоревшего ТЦ в Кемерово

«Поисково-спасательная операция продолжается. Мы обследовали все пять этажей ТЦ, продолжаем разбор завала на третьем этаже и организуем комплекс мероприятий по освобождению основных помещений торгового центра от остатков оборудования, мебели. Там, где рухнули перекрытия, осуществляется разбор завалов. Работают спасатели Кемеровской области, горноспасатели, Сибирского отряда и спасатели, которые прибыли из других регионов», — сказал Пучков.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
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