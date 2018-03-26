Украинские пограничники удерживают рыболовецкое судно с крымским экипажем

«25 марта около 14 часов судно находилось в водах общего пользования, в 30 морских милях от Украины. В этот момент к нему подошел катер украинских пограничников. Под предлогом проверки документов они поднялись на борт. Позже они заявили, что экипаж задержан за отсутствие документов, удостоверяющих личность, и за то, что выход судна в море не был согласован с Госпогранслужбой Украины. Судно было отбуксировано в Бердянск, украинские пограничники отключили на нем АИС (Автоматическая идентификационная система — ред.)», — сообщил источник.