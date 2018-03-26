Максим Решетников выразил соболезнования родным погибших в Кемерово
Запись он опубликовал в соцсетях.
Запись он опубликовал в соцсетях.
Максим Решетников выразил слова поддержки жителям Кемерово.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово. Пермский край скорбит вместе с вами», — опубликовал губернатор Пермского края пост в социальных сетях.
Депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко также откликнулся на трагедию.
«Мои самые искренние соболезнования родственникам, близким и родным, кто погиб в страшной трагедии в Кемерово. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Пермь пережила в своё время подобное горе…», — написал он на своей страничке в Фейсбуке.
Напомним, 25 марта в Кемерово загорелся торговый центр. Спустя сутки пожарные продолжают бороться с огнём. Уже известно о 64 погибших. Их число всё время увеличивается. Пропавшими без вести числятся ещё несколько десятков человек. Среди погибших много детей.
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