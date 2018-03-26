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12:58 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Забрал выручку, алкоголь и колбасу: на Дону задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин

На Дону задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, инцидент произошел Матвеево-Курганском районе.

Угрожая кассиру пневматическим пистолетом подозреваемый забрал выручку, а также колбасу, алкоголь и сигареты, а затем скрылся.

Полицейские установили личность предполагаемого налетчика, им оказался 57-летний местный житель. Злоумышленника задержали по месту его жительства. Возбуждено уголовное дело.

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