Забрал выручку, алкоголь и колбасу: на Дону задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин
На Дону задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин. Как сообщили в
На Дону задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин. Как сообщили в
Угрожая кассиру пневматическим пистолетом подозреваемый забрал выручку, а также колбасу, алкоголь и сигареты, а затем скрылся.
Полицейские установили личность предполагаемого налетчика, им оказался 57-летний местный житель. Злоумышленника задержали по месту его жительства. Возбуждено уголовное дело.
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