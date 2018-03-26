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12:43 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Обстоятельства гибели подростка выясняют следователи в Константиновске

Обстоятельства гибели 13-летнего подростка выясняют следователи в Константиновске.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области тело несовершеннолетнего без видимых повреждений и признаков насильственной смерти нашли 25 марта около 13.00 возле гаражей во дворе многоквартирного дома на улице Шахтинской.

По факту смерти подростка начата доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия и нашли рядом с телом газовый баллончик. Предположительно, школьник отравился газом из него.

Точная причина гибели несовершеннолетнего будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы.

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