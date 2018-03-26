Мэр Краснодара назвал трагедию в Кемерово преступной халатностью

Краснодар. 26 марта — Новая Кубань. Евгений Первышов поручил в кратчайшие сроки проконтролировать выполнение требований противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности торгово-развлекательных центров и всех мест проведения массовых мероприятий.

Работу предстоит провести межведомственной группе, в состав которой войдут профильных служб и органов исполнительной власти региона. Её возглавит первый вице-губернатор Краснодарского края Андрея Алексеенко.



Мэр Краснодара и председатель городской Думы направили телеграмму-соболезнование родным и близким погибших при пожаре в Кемерово.



Евгений Первышов, не дожидаясь официальных заключений силовых структур по факту случившегося, назвал вещи своими именами.

В кемеровском торговом центре из-за преступной халатности ответственных за пожарную безопасность произошла чудовищная трагедия — погибли более 50-ти человек.

Напомним, что торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово являлся объектом малого бизнеса. На основании надзорных каникул здесь ни разу не проводились проверки пожарной инспекции. Вся площадь торгового центра использовалась с целью извлечения максимальной выгоды. В этой связи, скорее всего, свободных от магазинов квадратных метров оказалось недостаточно для того, чтобы провести эвакуацию.