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17:02 (мск), источник: Новая Кубань

Мэр Краснодара назвал трагедию в Кемерово преступной халатностью

В администрации почтили минутой молчания память о погибших.

Краснодар. 26 марта — Новая Кубань. Евгений Первышов поручил в кратчайшие сроки проконтролировать выполнение требований противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности торгово-развлекательных центров и всех мест проведения массовых мероприятий.

Работу предстоит провести межведомственной группе, в состав которой войдут профильных служб и органов исполнительной власти региона. Её возглавит первый вице-губернатор Краснодарского края Андрея Алексеенко.

Мэр Краснодара и председатель городской Думы направили телеграмму-соболезнование родным и близким погибших при пожаре в Кемерово.

Евгений Первышов, не дожидаясь официальных заключений силовых структур по факту случившегося, назвал вещи своими именами.

В кемеровском торговом центре из-за преступной халатности ответственных за пожарную безопасность произошла чудовищная трагедия — погибли более 50-ти человек.

Напомним, что торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово являлся объектом малого бизнеса. На основании надзорных каникул здесь ни разу не проводились проверки пожарной инспекции. Вся площадь торгового центра использовалась с целью извлечения максимальной выгоды. В этой связи, скорее всего, свободных от магазинов квадратных метров оказалось недостаточно для того, чтобы провести эвакуацию.

Уголовное дело возбуждено по ст. ст. 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Рассматриваются различные версии. В СУ СК РФ сообщают, что по поручению Александра Бастрыкина материалы переданы в Главное следственное управление СК России.

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