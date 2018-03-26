Алиханов выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово
Губернатор Антон Алиханов направил телеграмму главе Кемеровской области Аману Тулееву в связи с трагедией в Кемерово. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Губернатор Антон Алиханов направил телеграмму главе Кемеровской области Аману Тулееву в связи с трагедией в Кемерово. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
— Случившееся болью отозвалось в наших сердцах, потрясло до глубины души. В эти дни мы скорбим вместе с вами, сопереживаем родственникам погибших, пострадавшим от пожара и их близким, — говорится в телеграмме.
В воскресенье, 25 марта, в четырёхэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл пожар. Как сообщает РИА Новости, в результате инцидента погибли 64 человека. В больницах остаются десять пострадавших, большинство из них — с отравлением угарным газом. По делу о пожаре задержали четырёх человек.
По числу жертв кемеровский пожар — один из крупнейших за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская (2007 год, 63 жертвы) и в пермском клубе «Хромая лошадь» (2009 год, 153 жертвы).
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