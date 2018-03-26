Алиханов выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

Источник: Калининград.Ru

— Случившееся болью отозвалось в наших сердцах, потрясло до глубины души. В эти дни мы скорбим вместе с вами, сопереживаем родственникам погибших, пострадавшим от пожара и их близким, — говорится в телеграмме.

В воскресенье, 25 марта, в четырёхэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл пожар. Как сообщает РИА Новости, в результате инцидента погибли 64 человека. В больницах остаются десять пострадавших, большинство из них — с отравлением угарным газом. По делу о пожаре задержали четырёх человек.