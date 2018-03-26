Под Волгоградом в тепличном хозяйстве обнаружили гастарбайтеров-нелегалов

Вот сотрудники Управления по вопросам миграции регионального Главка МВД вместе с коллегами из ОМВД России по Городищенскому району и сотрудниками регионального Управления ФСБ и нагрянули с проверкой миграционного законодательства в одно их таких угодий, расположенных в поселке Котлубань Городищенского района.

Действительно, в этом тепличном хозяйстве трудятся свыше двухсот граждан Китая, Узбекистана и Таджикистана. Большая часть из них работает легально с положенными документами, а вот 35 мигрантов пришлось доставить в отдел полиции для более тщательной проверки.