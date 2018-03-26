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13:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом в тепличном хозяйстве обнаружили гастарбайтеров-нелегалов

В тепличных хозяйствах Волгоградской области уже вовсю кипит работа. Не секрет, что трудятся на этих сельхозплантациях чаще всего гастарбайтеры из стран СНГ.

Вот сотрудники Управления по вопросам миграции регионального Главка МВД вместе с коллегами из ОМВД России по Городищенскому району и сотрудниками регионального Управления ФСБ и нагрянули с проверкой миграционного законодательства в одно их таких угодий, расположенных в поселке Котлубань Городищенского района.

Действительно, в этом тепличном хозяйстве трудятся свыше двухсот граждан Китая, Узбекистана и Таджикистана. Большая часть из них работает легально с положенными документами, а вот 35 мигрантов пришлось доставить в отдел полиции для более тщательной проверки.

В результате оказалось, что трое из приезжих либо нарушили правила въезда на территорию РФ, либо просрочили срок пребывания в нашей стране. На них составили админпротоколы, уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

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