Крупнейшие пожары века в России

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU. В воскресенье, 25 марта, в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел сильный пожар, жертвами которого на момент написания текста стали 64 человека. Окончательных данных о количестве погибших пока нет, однако этот пожар уже стал вторым по числу жертв с начала нового столетия в России.