Автомобилистов, пытавшихся дать взятки полицейским, поймали в Иркутской области

На севере Иркутской области автомобилистов поймали в даче взятки полицейским. В первом случае попался житель Якутии, который управлял автомобилем в нетрезвом виде. Он предложил сотруднику ГИБДД взятку в случае, если он отпустит его. Второй нарушитель — 48-летний местный житель Усть-Кута, который пытался избежать наказания за несоблюдение требований правил разметки проезжей части.

— В обоих случае сотрудники ГИБДД отказались от денег, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. — По факту уже завели уголовное дело.

В пресс-службе напоминают, что дача взятки — уголовно наказуемое преступление. Нарушителям грозит лишение свободы на срок до двух лет.