Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх»
«В Британии поняли ошибку Мэй по РФ и хотят все исправить» — СМИ
Жена Юрия Николаева отказалась от услуг суррогатного материнства
Названа причина смерти Сергея Мавроди
Кто пришел на смену главным моделям 90-х
«Рестораны можно закрыть»: что мешает российскому гостеприимствуПочему билет на австрийские горнолыжные курорты стоит дешевле, чем до Шерегеша, где могут одновременно разместиться 4500 гостей в Суздале и как правильно считать туристов
Савченко обратилась с прошением к Путину
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Давка, паника и запертые двери: свидетели пожара в Кемерово - СМИ
Кремль может раскрыть британских шпионов – СМИ
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
Бывший муж Марины Александровой женится на модели
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
10Луминале-2018
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
13:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Автомобилистов, пытавшихся дать взятки полицейским, поймали в Иркутской области

Нарушителям грозит тюремный срок до двух лет.

На севере Иркутской области автомобилистов поймали в даче взятки полицейским. В первом случае попался житель Якутии, который управлял автомобилем в нетрезвом виде. Он предложил сотруднику ГИБДД взятку в случае, если он отпустит его. Второй нарушитель — 48-летний местный житель Усть-Кута, который пытался избежать наказания за несоблюдение требований правил разметки проезжей части.

— В обоих случае сотрудники ГИБДД отказались от денег, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. — По факту уже завели уголовное дело.

В пресс-службе напоминают, что дача взятки — уголовно наказуемое преступление. Нарушителям грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Санкция статьи предусматривает наказание штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. Также грозит штраф в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Найдено средство от преждевременной эякуляции
У Скрипаля была «тайная встреча» перед покушением
Пожар в Кемерово: что известно на данный момент
Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово превысило 60 человек
СМИ сообщили о смерти Сергея Мавроди
«Рестораны можно закрыть»: что мешает гостеприимству в России
Послов РФ в Латвии, Литве и Эстонии вызвали в МИДы республик
Прокуратура и МЧС проверят все торгово-развлекательные центры
SpaceX обвинили в создании «дыры» в ионосфере
Спорт
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал рекордный седьмой Большой хрустальный глобус, а Шипулин четвертый год подряд финишировал в тройке лучших по итогам сезона
Авто
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля Впрочем, речи о полной отмене наказания за завладение чужим транспортом не идет, наоборот, в некоторых ситуациях оно может стать суровее
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Назван самый кассовый супергеройский фильм. И это не «Мстители» В американском прокате новая картина Marvel побила даже рекорд «Мстителей»
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
В Венесуэле разрешили покупать недвижимость за новую криптовалюту
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь