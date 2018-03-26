Автомобилистов, пытавшихся дать взятки полицейским, поймали в Иркутской области
Нарушителям грозит тюремный срок до двух лет.
Нарушителям грозит тюремный срок до двух лет.
На севере Иркутской области автомобилистов поймали в даче взятки полицейским. В первом случае попался житель Якутии, который управлял автомобилем в нетрезвом виде. Он предложил сотруднику ГИБДД взятку в случае, если он отпустит его. Второй нарушитель — 48-летний местный житель
— В обоих случае сотрудники ГИБДД отказались от денег, — сообщают в
В
Санкция статьи предусматривает наказание штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. Также грозит штраф в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.
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