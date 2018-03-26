СК: Экс-глава Неманского района подозревается в растрате бюджетных средств

В отношении бывшего главы Неманского района возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ — «Растрата денежных средств, совершённая лицом с использованием своего служебного положения». Следствие приняло такое решение после проверки, проведённой прокуратурой и сотрудниками УЭБ и ПК регионального УМВД.
Ситуация с незаконным использованием бюджетных денег длилась в период с февраля 2013 года по апрель 2014 года. По версии следствия,
Сейчас следователи закрепляют доказательственную базу. Расследование уголовного дела продолжается.
Как стало известно корреспонденту Калининград.Ru из собственных источников, уголовное дело возбуждено в отношении Андрея Филановича.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.