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13:10 (мск), источник: Калининград.Ru

СК: Экс-глава Неманского района подозревается в растрате бюджетных средств

Экс-главу Неманского муниципального района подозревают в растрате денежных средств из бюджета. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.

Источник: Калининград.Ru

В отношении бывшего главы Неманского района возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ — «Растрата денежных средств, совершённая лицом с использованием своего служебного положения». Следствие приняло такое решение после проверки, проведённой прокуратурой и сотрудниками УЭБ и ПК регионального УМВД.

Ситуация с незаконным использованием бюджетных денег длилась в период с февраля 2013 года по апрель 2014 года. По версии следствия, экс-глава муниципалитета незаконно издавал распоряжения о собственном премировании, установлении надбавок к должностному окладу за особые условия службы и единовременной выплате к отпуску. Как установлено, подозреваемый незаконно получил и растратил из бюджета района более 333 тысяч рублей.

Сейчас следователи закрепляют доказательственную базу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как стало известно корреспонденту Калининград.Ru из собственных источников, уголовное дело возбуждено в отношении Андрея Филановича.

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