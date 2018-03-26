СК: Экс-глава Неманского района подозревается в растрате бюджетных средств

В отношении бывшего главы Неманского района возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ — «Растрата денежных средств, совершённая лицом с использованием своего служебного положения». Следствие приняло такое решение после проверки, проведённой прокуратурой и сотрудниками УЭБ и ПК регионального УМВД.

Ситуация с незаконным использованием бюджетных денег длилась в период с февраля 2013 года по апрель 2014 года. По версии следствия, экс-глава муниципалитета незаконно издавал распоряжения о собственном премировании, установлении надбавок к должностному окладу за особые условия службы и единовременной выплате к отпуску. Как установлено, подозреваемый незаконно получил и растратил из бюджета района более 333 тысяч рублей.