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13:01 (мск), источник: БЕЛТА

Человек упал на пути метро станции «Купаловская»

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человек упал на пути метро станции «Купаловская», сообщил БЕЛТА корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.

Источник: БЕЛТА

«На станции Купаловской в 12.25 под подвижной состав произошло падение человека на первый главный путь. В 12.38 движение было восстановлено», — проинформировал Андрей Дроб.

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