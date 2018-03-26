Человек упал на пути метро станции «Купаловская»
26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человек упал на пути метро станции «Купаловская», сообщил БЕЛТА корреспонденту БЕЛТА
26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человек упал на пути метро станции «Купаловская», сообщил БЕЛТА корреспонденту БЕЛТА
«На станции Купаловской в 12.25 под подвижной состав произошло падение человека на первый главный путь. В 12.38 движение было восстановлено», — проинформировал Андрей Дроб.
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