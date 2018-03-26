Более 300 жителей Волоколамского района обратились к медикам из-за свалки
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — Свыше 200 детей и около 100 взрослых жителей Волоколамского района обратились за медицинской помощью
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — Свыше 200 детей и около 100 взрослых жителей Волоколамского района обратились за медицинской помощью
«С 21 по 25 число на 18:00 осмотрено 222 ребенка и 93 взрослых», — сказала Савченко журналистам.
По ее словам, в понедельник осмотрено 12 взрослых и семеро детей. Жители муниципалитета жалуются на кожные высыпания и общее недомогание.
«Сейчас весенний период, идет обострение хронических заболеваний. В основном те, кто обращается к нам, идут именно с этим. (…) Пока явной связи с выбросами газов не выявлено», — добавила Савченко.
21 марта на полигоне произошел выброс свалочного газа, за
Вечером того же дня на место приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он осмотрел полигон в сопровождении главы Волоколамского района Евгения Гаврилова. Воробьев также встретился с возмущенными жителями, он пообещал вывезти детей в оздоровительные лагеря, путевки уже начали выдавать. Обещают также выдать путевки на отдых в Крым.
23 марта Гаврилов был отправлен в отставку, временно исполняющим обязанности главы Волоколамского района стал глава городского округа
Жители Волоколамского района обратились в суд с требованием закрыть полигон. Пока было уменьшено количество свозимых на «Ядрово» отходов — он будет принимать их до 14 апреля. На свалке размещены аэрозольные пушки, также запланирована установка факела с системой мониторинга и спецоборудования для проколов в теле полигона.
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