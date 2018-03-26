Более 300 жителей Волоколамского района обратились к медикам из-за свалки

Источник: РИА "Новости"

«С 21 по 25 число на 18:00 осмотрено 222 ребенка и 93 взрослых», — сказала Савченко журналистам.

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По ее словам, в понедельник осмотрено 12 взрослых и семеро детей. Жители муниципалитета жалуются на кожные высыпания и общее недомогание.

«Сейчас весенний период, идет обострение хронических заболеваний. В основном те, кто обращается к нам, идут именно с этим. (…) Пока явной связи с выбросами газов не выявлено», — добавила Савченко.

21 марта на полигоне произошел выброс свалочного газа, за 21—22 марта к медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось около 150 детей. 21 марта были госпитализированы шесть жителей Волоколамского района, из них трое были переведены в Филатовскую клиническую больницу, остальные выписаны.

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Вечером того же дня на место приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он осмотрел полигон в сопровождении главы Волоколамского района Евгения Гаврилова. Воробьев также встретился с возмущенными жителями, он пообещал вывезти детей в оздоровительные лагеря, путевки уже начали выдавать. Обещают также выдать путевки на отдых в Крым.

23 марта Гаврилов был отправлен в отставку, временно исполняющим обязанности главы Волоколамского района стал глава городского округа Лосино-Петровский Андрей Вихарев.