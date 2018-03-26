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10Луминале-2018
14:44 (мск), источник: Интерфакс

Более 300 жителей Волоколамского района обратились к медикам из-за свалки

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — Свыше 200 детей и около 100 взрослых жителей Волоколамского района обратились за медицинской помощью из-за плохого самочувствия с 21 марта, сообщила в понедельник заместитель главного врача Волоколамской ЦРБ по медицинской части Елена Савченко.

Источник: РИА "Новости"

«С 21 по 25 число на 18:00 осмотрено 222 ребенка и 93 взрослых», — сказала Савченко журналистам.

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По ее словам, в понедельник осмотрено 12 взрослых и семеро детей. Жители муниципалитета жалуются на кожные высыпания и общее недомогание.

«Сейчас весенний период, идет обострение хронических заболеваний. В основном те, кто обращается к нам, идут именно с этим. (…) Пока явной связи с выбросами газов не выявлено», — добавила Савченко.

21 марта на полигоне произошел выброс свалочного газа, за 21—22 марта к медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось около 150 детей. 21 марта были госпитализированы шесть жителей Волоколамского района, из них трое были переведены в Филатовскую клиническую больницу, остальные выписаны.

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Вечером того же дня на место приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он осмотрел полигон в сопровождении главы Волоколамского района Евгения Гаврилова. Воробьев также встретился с возмущенными жителями, он пообещал вывезти детей в оздоровительные лагеря, путевки уже начали выдавать. Обещают также выдать путевки на отдых в Крым.

23 марта Гаврилов был отправлен в отставку, временно исполняющим обязанности главы Волоколамского района стал глава городского округа Лосино-Петровский Андрей Вихарев.

Жители Волоколамского района обратились в суд с требованием закрыть полигон. Пока было уменьшено количество свозимых на «Ядрово» отходов — он будет принимать их до 14 апреля. На свалке размещены аэрозольные пушки, также запланирована установка факела с системой мониторинга и спецоборудования для проколов в теле полигона.

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