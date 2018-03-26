Пассажир КамАЗа погиб в аварии в Тайшетском районе

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской обалсти, предварительно установлено, что около 11.00 25 марта 2018 года на дороге Тайшет-Шелехово-Патриха в районе дер. Серафимовка водитель грузовой машины, которая перевозила древесину, допустил съезд с дорожного полотна, после чего лесовоз опрокинулся. При аварии несовместимые с жизнью травмы получил пассажир КамАЗа, управлявший машиной 44-летний житель Бирюсинска не пострадал.