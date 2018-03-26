Пассажир КамАЗа погиб в аварии в Тайшетском районе
В Тайшетском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб 41-летний мужчина.
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В Тайшетском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб 41-летний мужчина.
Как сообщает
Возможной причиной ДТП могла стать невнимательность водителя, который выбрал небезопасную скорость движения, а также не учёл особенности дорожных условий, характерных в период межсезонья. По факту произошедшего проводится проверка.
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