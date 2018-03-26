В Добрянке из-за аварии в Каму попали канализационные стоки
25 марта поздно вечером на канализационной насосной станции в районе улице Ветеранов войны случилась авария.
25 марта поздно вечером на канализационной насосной станции в районе улице Ветеранов войны случилась авария.
По информации издания «Зори Плюс» пока что не удалось определить количество загрязненных вод. Аварию заметил местный житель около 22:30, когда прогуливался с собакой.
Примерно в половине второго ночи утечку устранили. Сейчас на станции проходят ремонтные работы.
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