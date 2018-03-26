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13:16 (мск), источник: Новости Перми

В Добрянке из-за аварии в Каму попали канализационные стоки

25 марта поздно вечером на канализационной насосной станции в районе улице Ветеранов войны случилась авария. Из-за прорыва на трубах в Каму попали сточные воды.

По информации издания «Зори Плюс» пока что не удалось определить количество загрязненных вод. Аварию заметил местный житель около 22:30, когда прогуливался с собакой.

Из-за ворот насосной станции текла огромная река из сточных вод, зловоние от нее мужчина почувствовал на расстоянии более 200 метров. Прикамец позвонил в службу спасения и директору «Уралводоканала».

Примерно в половине второго ночи утечку устранили. Сейчас на станции проходят ремонтные работы.

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