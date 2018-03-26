Число погибших в ДТП с автобусом в Воронежской области возросло до трех

Утром 20 марта на 673-м километре автодороги М4 «Дон» столкнулись автобус Mercedes, ехавший из Еревана в Москву, и грузовик Mercedes. В результате аварии погибли 39-летний второй водитель автобуса и 56-летний водитель грузовой машины, девять человек получили травмы, и были доставлены в ЦРБ Павловского района. Трое оказались в реанимации, состояние двух из них оценивалось как тяжелое, третьего — крайне тяжелое. Шесть пострадавших положили в травматологию.
К настоящему моменту четверо переведены на амбулаторное лечение. Пострадавшего, который был в крайне тяжелом состоянии, на вертолете доставили в больницу скорой медицинской помощи № 10 Воронежа.
«Больной, которого доставили в БСМП № 10 в пятницу, — он умер вчера, к сожалению. В Павловске остаются четыре человека, один в реанимации и три — в травматологии», — сказал собеседник агентства.
По словам Балабаева, состояние пострадавшего, который находится в реанимации, по-прежнему оценивается как тяжелое в связи с тем, что присоединилась пневмония.
В салоне автобуса находились 50 пассажиров. Все они, как информирует прокуратура Воронежской области, являются гражданами Армении, которые направлялись в Москву на заработки. По данным ГУМВД по региону, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
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