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13:26 (мск), источник: Sputnik.by

На станции метро Купаловская погиб человек

Обстоятельства, которые привели к падению человека на рельсы, в настоящее время уточняются.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 мар — Sputnik. Человек погиб днем в понедельник на станции метро «Купаловская» в Минске, сообщили Sputnik в пресс-службе Минского метрополитена.

«В 12:25 на станции метро Купаловская произошло падение человека под подвижной состав», — уточнил пресс-секретарь метроплитена Андрей Дроб.

Информации о погибшем в пресс-службе погибшего пока нет. Обстоятельства происшествия выясняются.

Задержка движения составов по второй линии метрополитена составил 13 минут. В 12:38 движение было восстановлено, сообщил Дроб.

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