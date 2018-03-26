На станции метро Купаловская погиб человек
Обстоятельства, которые привели к падению человека на рельсы, в настоящее время уточняются.
Обстоятельства, которые привели к падению человека на рельсы, в настоящее время уточняются.
МИНСК, 26 мар — Sputnik. Человек погиб днем в понедельник на станции метро «Купаловская» в Минске, сообщили Sputnik в
«В 12:25 на станции метро Купаловская произошло падение человека под подвижной состав», — уточнил
Информации о погибшем в
Задержка движения составов по второй линии метрополитена составил 13 минут. В 12:38 движение было восстановлено, сообщил Дроб.
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