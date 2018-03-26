Водителя, сбившего насмерть ребенка в Трушенах, задержали на 72 часа
На 72 часа задержали водителя, который накануне насмерть сбил в столичном пригороде Трушены трехлетнего ребенка.
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На 72 часа задержали водителя, который накануне насмерть сбил в столичном пригороде Трушены трехлетнего ребенка.
Мальчик выбежал на проезжую часть, когда его бабушка отвлеклась на разговор. Мужчина, совершивший наезд, немедленно отвез малыша в Больницу скорой помощи, но спасти жизнь ребенка не удалось.
В отношении 40-летнего водителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет тюрьмы.
С начала года произошло 18 аварий с участием несовершеннолетних. Один ребенок погиб, 18 получили травмы.
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