В Башкирии начальница почты присвоила пенсии сельчан
Сотрудница мастерски подделывала подписи пенсионеров.
Сотрудница мастерски подделывала подписи пенсионеров.
В Чишминском районе Башкирии в полицию обратилась пожилая пара. Пенсионеры сообщили, что перестали получать полагающуюся им пенсию по потере кормильца: единственный сын, который помогал своим престарелым родителям, погиб.
В ходе следствия выяснилось, что положенную пенсию присваивала себе начальница местного отделения связи, которая своей вины отрицать не стала и сразу же призналась в содеянном.
Предприимчивый руководитель почтового отделения попросту подделывала подписи сельчан в ведомостях о получении денежных средств, а всю «выручку» тратила на собственные нужды.
— По факту присвоения денежных средств было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», — сообщили в
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