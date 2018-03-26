В Башкирии начальница почты присвоила пенсии сельчан

В Чишминском районе Башкирии в полицию обратилась пожилая пара. Пенсионеры сообщили, что перестали получать полагающуюся им пенсию по потере кормильца: единственный сын, который помогал своим престарелым родителям, погиб.

В ходе следствия выяснилось, что положенную пенсию присваивала себе начальница местного отделения связи, которая своей вины отрицать не стала и сразу же призналась в содеянном.

Предприимчивый руководитель почтового отделения попросту подделывала подписи сельчан в ведомостях о получении денежных средств, а всю «выручку» тратила на собственные нужды.