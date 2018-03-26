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10Луминале-2018
13:55 (мск), источник: Интерфакс

Генпрокуратура поручила проверить все развлекательные центры в стране

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU. Генрокуратура в связи с трагедией в Кемерове поручила провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах страны, имеющих развлекательные центры. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

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25 марта 2018 года в Кемерово загорелся ТРЦ «Зимняя вишня». В результате пожара погибли 64 человека, еще более 50 обратились за медицинской помощью. Замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что пожар, скорее всего, начался в батутном бассейне на детской площадке. СК возбудил уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре.
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«Прокурорам поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах. В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение, » — заявили в ведомстве.

Поручение уже направлено в прокуратуры во всех регионах страны. К проведению проверок будут привлекаться специалисты МЧС.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения, однако полностью потушить пожар до сих пор не удается. МЧС подтвердило гибель 64 человек.

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Накануне источник «Интерфакса» в службах технического надзора региона заявил, что в качестве приоритетной на данный момент рассматривается версия о неисправной электропроводке.

«Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения», — сказал источник, добавив, что версия поджога также будет рассмотрена, однако приоритетной она пока не является.

В свою очередь, в МЧС призвали не делать поспешных выводов о причинах произошедшего.

Онлайн-трансляция
ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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