Генпрокуратура поручила проверить все развлекательные центры в стране

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«Прокурорам поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах. В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение, » — заявили в ведомстве.

Поручение уже направлено в прокуратуры во всех регионах страны. К проведению проверок будут привлекаться специалисты МЧС.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения, однако полностью потушить пожар до сих пор не удается. МЧС подтвердило гибель 64 человек.

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Накануне источник «Интерфакса» в службах технического надзора региона заявил, что в качестве приоритетной на данный момент рассматривается версия о неисправной электропроводке.

«Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения», — сказал источник, добавив, что версия поджога также будет рассмотрена, однако приоритетной она пока не является.