В Омске грейдер развалился на части прямо на дороге
В паблике «ЧП Омск» появились снимки грейдера, который развалился у метромоста.
В паблике «ЧП Омск» появились снимки грейдера, который развалился у метромоста.
«Дороги Омска остаются неубранными от снега в связи с тем, что спецтехника рассыпается прямо на этих же, разбитых магистралях нашего города», — написал автор снимков Николай Гребенников.
Между подписчиками развернулась философская дискуссия на тему властей и дорог.
В свою очередь, в мэрии обещали починить и снова вывести на дороги ихношенную машину.
«Действительно, проблемы с износом дорожной техники и ее нехваткой в Омске есть, но данный случай говорит лишь о том, что пока вечные запасные части не изобретены! Данный агрегат после починки снова выйдет на городские дороги», — подчеркнули в городской администрации.
Однако подписчиков паблика это не устроило. Они посоветовали мэрии купить другой агрегат.
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