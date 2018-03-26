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10Луминале-2018
13:56 (мск), источник: СуперОмск

В Омске грейдер развалился на части прямо на дороге

В паблике «ЧП Омск» появились снимки грейдера, который развалился у метромоста.

«Дороги Омска остаются неубранными от снега в связи с тем, что спецтехника рассыпается прямо на этих же, разбитых магистралях нашего города», — написал автор снимков Николай Гребенников.

Между подписчиками развернулась философская дискуссия на тему властей и дорог.

В свою очередь, в мэрии обещали починить и снова вывести на дороги ихношенную машину.

«Действительно, проблемы с износом дорожной техники и ее нехваткой в Омске есть, но данный случай говорит лишь о том, что пока вечные запасные части не изобретены! Данный агрегат после починки снова выйдет на городские дороги», — подчеркнули в городской администрации.

Однако подписчиков паблика это не устроило. Они посоветовали мэрии купить другой агрегат.

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