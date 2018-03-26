Десять разыскиваемых казахстанцев экстрадированы из ОАЭ

Источник: Zakon.kz

Генеральный прокурор РК Кайрат Кожамжаров находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Генпрокурор РК провел встречу с Федеральным прокурором ОАЭ г-ном Аль-Шамси.

Они обсудили аспекты укрепления правового сотрудничества и расширения договорно-правовой базы.

Читайте также Радикальную исламистку из Степногорска направили к психиатрам

«Между нашими странами налажено эффективное сотрудничество в рамках заключенных договоров о правовой помощи. Данный визит придаст новый импульс двусторонним отношениям по вопросам экстрадиции преступников и возврату похищенных средств», — подчеркнул К. Кожамжаров.

Так, за последние 3 года из ОАЭ в Казахстан экстрадировано 10 разыскиваемых лиц.

Также в ходе обсуждения были затронуты вопросы сотрудничества в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, транснациональной преступностью.

В период 2013—2017 гг.… г., благодаря совместным усилиям, на территории ОАЭ была нейтрализована группа пособников и эмиссаров ИГ* из числа граждан Казахстана.

В завершение встречи, члены казахстанской делегации поблагодарили зарубежных коллег за теплый прием и отметили необходимость дальнейшего расширения взаимодействия в правовой сфере.