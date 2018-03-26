Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Федор Добронравов перенес инсульт
Маски сброшены: как Макаревич высказался о россиянах
Ксения Собчак поддержала «девочку в розовом» из Волоколамска
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
Савченко обратилась с прошением к Путину
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Свидетели трагедии в Кемерово поведали о бездействии персонала ТЦ
Кремль может раскрыть британских шпионов – СМИ
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
10Луминале-2018
14:02 (мск), источник: Zakon.kz

Десять разыскиваемых казахстанцев экстрадированы из ОАЭ

Вопросы экстрадиции преступников и возврата похищенных средств были обсуждены с Федеральным прокурором ОАЭ.

Источник: Zakon.kz

Генеральный прокурор РК Кайрат Кожамжаров находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Генпрокурор РК провел встречу с Федеральным прокурором ОАЭ г-ном Аль-Шамси.

Они обсудили аспекты укрепления правового сотрудничества и расширения договорно-правовой базы.

Читайте также
Радикальную исламистку из Степногорска направили к психиатрам

«Между нашими странами налажено эффективное сотрудничество в рамках заключенных договоров о правовой помощи. Данный визит придаст новый импульс двусторонним отношениям по вопросам экстрадиции преступников и возврату похищенных средств», — подчеркнул К. Кожамжаров.

Так, за последние 3 года из ОАЭ в Казахстан экстрадировано 10 разыскиваемых лиц.

Также в ходе обсуждения были затронуты вопросы сотрудничества в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, транснациональной преступностью.

В период 2013—2017 гг.… г., благодаря совместным усилиям, на территории ОАЭ была нейтрализована группа пособников и эмиссаров ИГ* из числа граждан Казахстана.

В завершение встречи, члены казахстанской делегации поблагодарили зарубежных коллег за теплый прием и отметили необходимость дальнейшего расширения взаимодействия в правовой сфере.

*Запрещенная на территории Казахстана террористическая организация.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Оксикбаев о приватизации Жилстройсбербанка: Народ ни хрена не понимает
Умер Сергей Мавроди
Пожар в Кемерово: что известно на данный момент
Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в ТЦ в Кемерово
Скончался Сергей Мавроди
Шенгенская история. Что ждет европейскую визу в будущем
Вулкан Этна сползает в Средиземное море
Польша высылает российских дипломатов
Лондон выдал ордера на арест «сомнительного имущества» россиян
Спорт
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал рекордный седьмой Большой хрустальный глобус, а Шипулин четвертый год подряд финишировал в тройке лучших по итогам сезона
Авто
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля Впрочем, речи о полной отмене наказания за завладение чужим транспортом не идет, наоборот, в некоторых ситуациях оно может стать суровее
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь