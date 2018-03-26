На затопленной барже в Омске нашли скелет человека
По одной из версий, это может быть без вести пропавший год назад парень.
По одной из версий, это может быть без вести пропавший год назад парень.
Скелет был обнаружен на полузатопленной барже на берегу Иртыша. Предположительно, останки принадлежат молодому человеку 20−25 лет. На скелет наткнулись работники, разбиравшие баржу на металлолом.
Как пояснила «СуперОмску» старший помощник руководителя СУ СК по Омской области Лариса Болдинова, личность человека сейчас устанавливается. Не исключено, что останки принадлежат без вести пропавшему год назад парню.
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