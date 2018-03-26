Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гай Германика запустит с Корчевниковым проект для канала «Спас»
Маски сброшены: как Макаревич высказался о россиянах
5 видов сыпи у новорожденных, о которых не стоит волноваться
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Савченко обратилась с прошением к Путину
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Трактор разогнали до 140 км/ч: как это было
Свидетели трагедии в Кемерово поведали о бездействии персонала ТЦ
Кремль может раскрыть британских шпионов – СМИ
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Яна Рудковская станцевала лезгинку на коньках
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
В Москве построят новые бомбоубежища
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
14:34 (мск), источник: СуперОмск

На затопленной барже в Омске нашли скелет человека

По одной из версий, это может быть без вести пропавший год назад парень.

Скелет был обнаружен на полузатопленной барже на берегу Иртыша. Предположительно, останки принадлежат молодому человеку 20−25 лет. На скелет наткнулись работники, разбиравшие баржу на металлолом.

Как пояснила «СуперОмску» старший помощник руководителя СУ СК по Омской области Лариса Болдинова, личность человека сейчас устанавливается. Не исключено, что останки принадлежат без вести пропавшему год назад парню.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Стал известен первый кандидат в губернаторы Омской области
АО «Транснефть – Западная Сибирь» организовало цикл уроков энергетической
Пожар в Кемерово: что известно на данный момент
Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в ТЦ в Кемерово
Скончался Сергей Мавроди
Шенгенская история. Что ждет европейскую визу в будущем
Вулкан Этна сползает в Средиземное море
Польша высылает российских дипломатов
Лондон выдал ордера на арест «сомнительного имущества» россиян
Спорт
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал рекордный седьмой Большой хрустальный глобус, а Шипулин четвертый год подряд финишировал в тройке лучших по итогам сезона
Авто
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля Впрочем, речи о полной отмене наказания за завладение чужим транспортом не идет, наоборот, в некоторых ситуациях оно может стать суровее
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
В Венесуэле разрешили покупать недвижимость за новую криптовалюту
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь