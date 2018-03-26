Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным
Маски сброшены: как Макаревич высказался о россиянах
СМИ: Дмитрий Шепелев прячет сына Жанны Фриске за границей
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
У Англии отнимают бизнес: Истерика Мэй имеет финансовые основания
СМИ: Киевляне массово покидают город
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Свидетели трагедии в Кемерово поведали о бездействии персонала ТЦ
Кремль может раскрыть британских шпионов – СМИ
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
Как собственный дом убивает вас
Фруктовые соки назвали опасными
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
10Луминале-2018
14:35 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В торговом центре в Стерлитамаке ребенка укусила игуана

В Стерлитамаке за прошлую неделю от укусов животных пострадали 27 человек.

В Стерлитамаке за прошлую неделю от укусов животных пострадали 27 человек.

«По количеству укусов Стерлитамак по итогам года занимает одно из лидирующих позиций в ПФО. Ситуация ухудшается третий год подряд. Необходимо принятие конкретных мер для исправления ситуации», — сообщил изданию Cityopen.ru начальник Стерлитамакского территориального отдела Управления Роспотребнадзора Алмаз Салихов.

Так, 21 укус пришелся на детей, при этом 8 укусов — бродячими собаками. Один ребенок стал жертвой игуаны. Мальчик был укушен на тематической выставке в одном из торговых центров Стерлитамака.

Об этом сообщает Стерлитамакский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора. Ведомство отчиталось о статистике заболеваемости на прошлой неделе. В городе превышен эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ, отмечается также превышение среднемноголетнего уровня заболеваемости. По данным ведомства, на минувшей неделе в городе было зарегистрировано: острые кишечные инфекции — 48 случаев, острые респираторно-вирусные инфекции — 3663 случая, из них 2532 среди детей, туберкулёз — 4 случая, ветряная оспа — 29 случаев, коклюш — 1.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Сети обсуждают новое фото Волочковой с вывалившимся животом
Цена жизни 250 тысяч: стало известно, где утопили пропавшую семью
Пожар в Кемерово: что известно на данный момент
Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в ТЦ в Кемерово
Скончался Сергей Мавроди
Шенгенская история. Что ждет европейскую визу в будущем
Вулкан Этна сползает в Средиземное море
Польша высылает российских дипломатов
Лондон выдал ордера на арест «сомнительного имущества» россиян
Спорт
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал рекордный седьмой Большой хрустальный глобус, а Шипулин четвертый год подряд финишировал в тройке лучших по итогам сезона
Авто
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля Впрочем, речи о полной отмене наказания за завладение чужим транспортом не идет, наоборот, в некоторых ситуациях оно может стать суровее
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Москва в «Час Земли» сэкономит электричества для целой многоэтажки
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь