В торговом центре в Стерлитамаке ребенка укусила игуана

В Стерлитамаке за прошлую неделю от укусов животных пострадали 27 человек.

«По количеству укусов Стерлитамак по итогам года занимает одно из лидирующих позиций в ПФО. Ситуация ухудшается третий год подряд. Необходимо принятие конкретных мер для исправления ситуации», — сообщил изданию Cityopen.ru начальник Стерлитамакского территориального отдела Управления Роспотребнадзора Алмаз Салихов.

Так, 21 укус пришелся на детей, при этом 8 укусов — бродячими собаками. Один ребенок стал жертвой игуаны. Мальчик был укушен на тематической выставке в одном из торговых центров Стерлитамака.