В торговом центре в Стерлитамаке ребенка укусила игуана
В Стерлитамаке за прошлую неделю от укусов животных пострадали 27 человек.
В Стерлитамаке за прошлую неделю от укусов животных пострадали 27 человек.
В Стерлитамаке за прошлую неделю от укусов животных пострадали 27 человек.
«По количеству укусов Стерлитамак по итогам года занимает одно из лидирующих позиций в ПФО. Ситуация ухудшается третий год подряд. Необходимо принятие конкретных мер для исправления ситуации», — сообщил изданию Cityopen.ru начальник Стерлитамакского территориального отдела Управления Роспотребнадзора Алмаз Салихов.
Так, 21 укус пришелся на детей, при этом 8 укусов — бродячими собаками. Один ребенок стал жертвой игуаны. Мальчик был укушен на тематической выставке в одном из торговых центров Стерлитамака.
Об этом сообщает Стерлитамакский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора. Ведомство отчиталось о статистике заболеваемости на прошлой неделе. В городе превышен эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ, отмечается также превышение среднемноголетнего уровня заболеваемости. По данным ведомства, на минувшей неделе в городе было зарегистрировано: острые кишечные инфекции — 48 случаев, острые
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