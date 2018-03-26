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14:37 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

«Никаких оповещений не было» — уфимка, спасшаяся из горящего ТЦ в Кемерово

Жительница Уфы Ольга Огурцова, находившаяся непосредственно во время пожара в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово, рассказала ГорОбзор.ру о первых минутах трагедии.

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По ее словам, никакого оповещения об опасности не было.

— Я в тот момент находилась в фитнес-клубе. Завершив свои дела, я вышла в холл и увидела, как толпа детей бежит с криками «Пожар, пожар!». Поворачиваю голову в сторону гардероба кинозала, и вижу, как по потолку уже белый дым густой стелется, и едкий, ужасный запах. Я быстро вместе с толпой спускалась по лестнице. Пока я спускалась, некоторые взрослые комментировали, что пожар начался где-то рядом с игровой комнатой, или загорелся игровой автомат.

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Причем, когда мы спускались, люди на втором и на первом этажах не понимали, что происходит, почему такая толпа бежит. Потому что не было никакой пожарной сигнализации, была тишина все это время. Мой спуск занял три минуты, и все это время никаких оповещений не было. Очень многие люди не понимали, что происходит, заходили в ТЦ. Люди на выходе, которые уже успели выйти, говорили им: «Пожар! Разворачивайтесь и уходите!» Это произошло примерно в четвертом часу дня по кемеровскому времени. Это был настоящий ад", — сказала она по телефону ГорОбзор.ру.

С 27 марта в Кемерово объявлен трехдневный траур. По предварительным данным, погибли 64 человека.

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина, уголовное дело, возбужденное по статья «Причинение смерти по неосторожности»; «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»; «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст.ст. 109, 219 и 238 УК РФ), передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России. По предварительным данным, очаг возгорания находился на 4 этаже, вблизи детской игровой комнаты. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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