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10Луминале-2018
14:14 (мск), источник: Kazinform

3,5 млн тенге вынес грабитель из супермаркета в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Двухдневной выручкой одного из супермаркетов Алматы завладел грабитель. На момент ограбления никто из сотрудников магазина не пострадал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Как рассказали в полиции, преступление было совершено после закрытия супермаркета. Грабитель вынес более 3,5 млн тенге из касс.

«Свое лицо преступник спрятал под медицинской маской и вооружился кухонным ножом. В момент нападения никто из работников супермаркета не пострадал. В результате налета добычей фигуранта стали 3 миллиона 543 тысячи 927 тенге. Он был задержан в течение нескольких часов. Похищенная денежная сумма изъята и приобщена к материалам уголовного дела», — рассказал начальник УВД Ауэзовского района Есен Искаков.

Сейчас задержанный находится под стражей. Он обвиняется по ст. 192 ч.1 УК РК. В настоящее время полицейские проверяют версию о возможной причастности к данному преступлению других лиц.

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