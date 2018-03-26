Песков назвал абсурдом предположение о запрете на «плохие новости» на федеральном ТВ

«Это совершенная глупость. Когда пошли первые сообщения, никто не мог предположить, что трагедия развернется в таком масштабе. Но когда стали понятны ужасающие масштабы этой трагедии, я сам вчера смотрел телевизионные новости, коих в воскресенье не так много, и я видел материалы про это. Что касается запрета на какие-то плохие новости, это полный абсурд», — сказал официальный представитель Кремля. Так он прокомментировал слова одного из журналистов о том, пожар в кемеровском ТЦ федеральные телеканалы изначально практически не освещали.