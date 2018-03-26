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14:33 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Песков назвал абсурдом предположение о запрете на «плохие новости» на федеральном ТВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал совершенной глупостью и абсурдом предположение, что федеральным телеканалам могли запретить транслировать новости о трагедиях, подобно кемеровской.

Источник: Reuters

«Это совершенная глупость. Когда пошли первые сообщения, никто не мог предположить, что трагедия развернется в таком масштабе. Но когда стали понятны ужасающие масштабы этой трагедии, я сам вчера смотрел телевизионные новости, коих в воскресенье не так много, и я видел материалы про это. Что касается запрета на какие-то плохие новости, это полный абсурд», — сказал официальный представитель Кремля. Так он прокомментировал слова одного из журналистов о том, пожар в кемеровском ТЦ федеральные телеканалы изначально практически не освещали.

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Три федеральных канала — «Первый», СТС и РЕН ТВ — убрали из эфирной сетки развлекательные программы в связи с трагедией.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» начался вчера в 16:10 (12:10 мск), тушили его 19 часов, однако сегодня около 11:30 мск горение возобновилось. Погибли 64 человека (из них 9 — дети), 10 человек госпитализированы (состояние 2 — критическое), 34 — получили медпомощь на дому. СКР возбудил уголовное дело, в рамках него задержаны четверо. 27, 28 и 29 марта в Кемеровской области объявлен траур.

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