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16:53 (мск), источник: РИА Новости

Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Опознаны 17 погибших в пожаре в ТЦ Кемерово, сообщил замглавы МЧС России Владлен Аксенов.

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фотографии

«В настоящее время 17 граждан прошли процедуру опознания», — сказал он на селекторном совещании.

Пожар в торговом центре в Кемерово в воскресенье унес жизни 64 человек.

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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