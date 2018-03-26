Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Опознаны 17 погибших в пожаре в ТЦ Кемерово, сообщил замглавы МЧС России Владлен Аксенов.
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Опознаны 17 погибших в пожаре в ТЦ Кемерово, сообщил замглавы МЧС России Владлен Аксенов.
«В настоящее время 17 граждан прошли процедуру опознания», — сказал он на селекторном совещании.
Пожар в торговом центре в Кемерово в воскресенье унес жизни 64 человек.
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