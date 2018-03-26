Многомиллионный долг по зарплате обернулся уголовным делом

В следственные органы из прокуратуры поступили материалы проверки по факту невыплаты заработной платы работникам АО «Резерв» в Челябинске. Было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что какое-то время без зарплаты сидели более 300 сотрудников.

«Следствием установлено, что в период октябрь 2017 — январь 2018 года руководством предприятия допущена задолженность по выплате заработной платы перед 301 сотрудником в сумме более 36 млн. рублей», — рассказали в СК.