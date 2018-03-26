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14:50 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Многомиллионный долг по зарплате обернулся уголовным делом

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам предприятия. Сумма долга составила более 36 млн. рублей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

В следственные органы из прокуратуры поступили материалы проверки по факту невыплаты заработной платы работникам АО «Резерв» в Челябинске. Было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что какое-то время без зарплаты сидели более 300 сотрудников.

«Следствием установлено, что в период октябрь 2017 — январь 2018 года руководством предприятия допущена задолженность по выплате заработной платы перед 301 сотрудником в сумме более 36 млн. рублей», — рассказали в СК.

В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и должностных лиц, причастных к его совершению. Принимаются меры по восстановлению нарушенных прав потерпевших. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.

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