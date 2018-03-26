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15:00 (мск), источник: Sputnik.by

Следователи работают на «Купаловской», где погиб мужчина

Личность погибшего мужчины и обстоятельства смерти выясняются.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 мар — Sputnik. Следователи совместно со специалистами Государственного комитета судебных экспертиз работают на станции метро «Купаловская», где в понедельник днем погиб мужчина, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Минск Марина Дранькова.

В понедельник, 26 марта, на станции «Купаловская» в 12:25 на рельсы упал мужчина. Движение было восстановлено спустя 13 минут, но станцию открыли почти через полтора часа.

«Следственно-оперативная группа с участием специалистов Октябрьского (г. Минска) МРО ГКСЭ работает на месте происшествия по факту смерти мужчины, упавшего на рельсы около 12 часов 30 минут 26 марта 2018 года на станции метро «Купаловская», — рассказала Дранькова.

Устанавливается личность погибшего.

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