В Намангане двое мужчин погибли в выгребной яме, пытаясь достать iPhone

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Папском районе Наманганской области двое мужчин погибли, а еще один отравился, пытаясь достать из выгребной ямы iPhone, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По данным МВД республики, 25 марта в 22:00 часов местный житель Б. Рахматов 1986 года рождения, проживающий на улице Бобура, выронил мобильный телефон в уборной, которая находится у него во дворе.

Для извлечения телефона он позвал своего соседа Э. Ниязова и спустился с его помощью в выгребную яму, где и потерял сознание. Сосед не бросил товарища в беде и отправился вслед за ним, также благополучно потеряв сознание от вредных испарений. Выручать незадачливых мужчин полез и отец Рахматова, который тоже отравился угарным газом.

Прибывшие на место сотрудники МЧС вытащили из выгребной ямы троих мужчин. В результате отравления угарным газом Ниязов и Рахматов скончались на месте происшествия, а отец виновника был госпитализирован в больницу.