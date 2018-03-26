Из-под завалов кемеровского ТЦ извлекли 58 тел погибших
КЕМЕРОВО, 26 мар — РИА Новости. Тела 58 из 64 погибших при пожаре в
КЕМЕРОВО, 26 мар — РИА Новости. Тела 58 из 64 погибших при пожаре в
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
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