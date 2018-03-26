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14:50 (мск), источник: РИА Новости

Из-под завалов кемеровского ТЦ извлекли 58 тел погибших

КЕМЕРОВО, 26 мар — РИА Новости. Тела 58 из 64 погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово уже извлекли из-под завалов, заявил журналистам глава МЧС РФ Владимир Пучков.

Пожар в ТЦ в Кемерово
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25 марта 2018 года в Кемерово загорелся ТРЦ «Зимняя вишня». В результате пожара погибли 64 человека, еще более 50 обратились за медицинской помощью. Замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что пожар, скорее всего, начался в батутном бассейне на детской площадке. СК возбудил уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре.
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фотографии
33
фотографии

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.

«Тела 58 человек уже подняли (из-под завалов), еще шесть находятся в зоне ЧС. Поэтому активно продолжается поисково-спасательная операция, — сказал Пучков.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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