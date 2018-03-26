Определен круг подозреваемых по делу о пожаре в Кемерово

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Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — До десяти чиновников, служащих и коммерсантов могут стать в ближайшее время фигурантами уголовного дела о гибели людей при пожаре в торговом центре в Кемерово, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Уже определен круг основных подозреваемых, чьи действия либо бездействие так или иначе связаны с трагическими последствиями пожара», — сказал собеседник агентства.

Он не назвал конкретных фамилий и их общественного статуса, отметив, что это собственник здания и арендаторы помещений комплекса, разработчик системы безопасности и ее эксплуатант, руководящие сотрудники регионального подразделения МЧС и должностные лица административных органов Кемерово.

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Некоторые из них уже допрошены, решается вопрос о привлечении их к ответственности в качестве подозреваемых, добавил источник.

По последним данным, в результате пожара, возникшего накануне вечером в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, погибли 64 человека. За медпомощью обратился 51 человек, из них 11 все еще находятся в больницах.