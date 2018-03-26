Определен круг подозреваемых по делу о пожаре в Кемерово
Их около 10 человек, включая собственника и арендаторов ТЦ, разработчика системы безопасности и руководства регионального МЧС.
Их около 10 человек, включая собственника и арендаторов ТЦ, разработчика системы безопасности и руководства регионального МЧС.
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — До десяти чиновников, служащих и коммерсантов могут стать в ближайшее время фигурантами уголовного дела о гибели людей при пожаре в торговом центре в Кемерово, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Он не назвал конкретных фамилий и их общественного статуса, отметив, что это собственник здания и арендаторы помещений комплекса, разработчик системы безопасности и ее эксплуатант, руководящие сотрудники регионального подразделения МЧС и должностные лица административных органов Кемерово.
Некоторые из них уже допрошены, решается вопрос о привлечении их к ответственности в качестве подозреваемых, добавил источник.
По последним данным, в результате пожара, возникшего накануне вечером в
По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ), «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ст. 219 УК РФ) и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ), которое расследует Главное следственное управление Следственного комитета.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.