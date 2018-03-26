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14:46 (мск), источник: Интерфакс

Определен круг подозреваемых по делу о пожаре в Кемерово

Их около 10 человек, включая собственника и арендаторов ТЦ, разработчика системы безопасности и руководства регионального МЧС.

Пожар в ТЦ в Кемерово
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25 марта 2018 года в Кемерово загорелся ТРЦ «Зимняя вишня». В результате пожара погибли 64 человека, еще более 50 обратились за медицинской помощью. Замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что пожар, скорее всего, начался в батутном бассейне на детской площадке. СК возбудил уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре.
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Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — До десяти чиновников, служащих и коммерсантов могут стать в ближайшее время фигурантами уголовного дела о гибели людей при пожаре в торговом центре в Кемерово, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Уже определен круг основных подозреваемых, чьи действия либо бездействие так или иначе связаны с трагическими последствиями пожара», — сказал собеседник агентства.

Он не назвал конкретных фамилий и их общественного статуса, отметив, что это собственник здания и арендаторы помещений комплекса, разработчик системы безопасности и ее эксплуатант, руководящие сотрудники регионального подразделения МЧС и должностные лица административных органов Кемерово.

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Некоторые из них уже допрошены, решается вопрос о привлечении их к ответственности в качестве подозреваемых, добавил источник.

По последним данным, в результате пожара, возникшего накануне вечером в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, погибли 64 человека. За медпомощью обратился 51 человек, из них 11 все еще находятся в больницах.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ), «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ст. 219 УК РФ) и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ), которое расследует Главное следственное управление Следственного комитета.

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