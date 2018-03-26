В Петербурге суррогатная мать вернула детей родителям полтора года спустя
Девочек у похитительницы забрали судебные приставы.
Девочек у похитительницы забрали судебные приставы.
В Петербурге суррогатная мать принудительно отдала двух детей биологическим родителям через полтора года после родов, передает
Девочки были переданы в семью во время болезни: врачи поставили им диагноз «скарлатина». По предварительным данным, угрозы жизни детей нет.
Напомним, суррогатная мать похитила двойняшек Тасю и Лену осенью 2016 года, обидевшись на биологических родителей
Суд встал на сторону супругов и обязал сурмаму вернуть детей, но та игнорировала постановление инстанции и удерживала двойняшек в своем доме в Московской области.
Забрать девочек и вернуть их в семью смогли только судебные приставы.
Двойняшки уже привыкли к настоящим родителям и освоились на новом месте.
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